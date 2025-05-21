الأربعاء 2025-05-21 01:58 م
 

بعد 26 عامًا من الزواج .. طلاق مفاجئ لنجم مصري شهير

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 21-05-2025 11:30 ص
الوكيل الإخباري-   بعد أكثر من 26 عامًا من الزواج، فاجأ الفنان المصري أحمد السقا جمهوره بإعلان انفصاله رسميًا عن زوجته الإعلامية مها الصغير.اضافة اعلان


وكتب السقا منشورًا، اليوم (الأربعاء)، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قال فيه: «لكل من يتساءل.. أنا والسيدة مها محمد عبد المنعم منفصلان منذ ستة أشهر، وتم الطلاق رسميًا منذ شهرين تقريبًا، وأعيش حاليًا لأولادي وعملي وأصدقائي المقربين وأمي وأختي، وكل تمنياتي لأم أولادي بالتوفيق والستر».

وأضاف: «لا أريد الحديث كثيرًا في هذا الأمر، وسبحان مقلب القلوب ومبدّلها، وتمنياتي لها بالسعادة والنجاح في قرارها وحياتها التي فوجئت بها مثلكم، وأدعو الله أن يوفقها في حياتها المستقبلية واختياراتها».

يُذكر أن الفنان أحمد السقا كان قد وقع في حب مها الصغير منذ النظرة الأولى، حيث التقى بها على سبيل الصدفة بمنطقة الأهرامات، التي كان يمارس بها رياضة ركوب الخيل، وهي الرياضة التي كانت مها تحبها أيضًا وتمارسها في نفس المنطقة.

وتزوج الاثنان بحفل زفاف أسطوري عام 1999، حضره كوكبة من النجوم، من بينهم الفنان عادل إمام وعمرو دياب وأحمد حلمي وكريم عبد العزيز وفيفي عبده وآخرون.

وأثمر الزواج عن ثلاثة أبناء، هم: ياسين، ونادية، وحمزة.

وخلال السنوات الماضية، طالت السقا ومها الصغير شائعات الانفصال، وبعد مرور الوقت تحوّلت هذه الشائعات إلى حقيقة.

عكاظ
 
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