بعد 49 عاماً من التكتم.. أسرة العندليب تفتح الصندوق الأسود لوفاته

وأوضح أفراد من العائلة أن الوفاة لم تكن بسبب نزيف حاد ناتج عن البلهارسيا فحسب، بل إن حقنة طبية خاطئة أُعطيت له في العاصمة البريطانية لندن كانت السبب المباشر في تدهور حالته بشكل مفاجئ وأدت إلى وفاته.
وأكدت الأسرة أن عبد الحليم كان يعاني من تليف في الكبد، لكن الحقنة التي استُخدمت لوقف النزيف تسببت في حدوث جلطة أدت إلى توقف القلب فوراً. وتأتي هذه التصريحات لترفع الستار عن واحد من أكثر الأسرار غموضاً في تاريخ الفن العربي، مؤكدة أن "العندليب" كان يملك أملاً كبيراً في الشفاء والعودة إلى جمهوره قبل وقوع هذه الحادثة الطبية.
وفاة ممثل شهير - صورة
بعد علي كلاي.. حسم الجدل حول ارتباط أحمد العوضي بيارا السكري
بعد غياب أكثر من عام .. شيرين عبد الوهاب تطل بشكل مُفاجئ على الجمهور
ما جديد الحالة الصحية للفنان هاني شاكر؟
بعد منعها من الغناء في مصر.. هيفا وهبي تُصعّد المواجهة وهذا ما قامت به
وفاة طليقة الفنان الراحل زياد الرحباني - صورة
باميلا الكيك تثير الجدل برقصها- فيديو
هذا ما أعلنه الفنان محمد شاكر من داخل المستشفى