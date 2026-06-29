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بعد 5 سنوات من العلاج.. فنان مصري مشهور يفقد بصره نهائيًا

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طارق التلمساني
 
الإثنين، 29-06-2026 02:36 م
الوكيل الإخباري-   أفادت مصادر مقربة من الفنان المصري طارق التلمساني بأنه فقد بصره بالكامل، بعد إصابته بمرض مفاجئ في العين قبل نحو خمس سنوات.اضافة اعلان


وأضافت المصادر أنه خضع لعدة محاولات علاجية ورحلات طبية لإنقاذ بصره، لكنها لم تنجح، مشيرة إلى أنه يقيم حاليًا في منزله وسط عائلته التي ترعاه، فيما يواصل ابتعاده عن الساحة الفنية منذ عام 2021.
 
 


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