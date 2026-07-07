بعد 5 سنوات من الغياب.. إلهام شاهين تعود للسينما بفيلمين ومفاجآت جديدة

وشاركت شاهين صوراً من التحضيرات عبر حسابها على إنستغرام، معلنة انطلاق العمل الذي يعد أول تجربة إخراجية للمخرج محمد هاني، ومن إنتاج الفنان نايف عبدالله، بمشاركة نخبة من النجوم.
وينتمي فيلم حين يكتب الحب إلى الدراما الرومانسية الاجتماعية، فيما يتناول فيلم الحافي قضية الدجل والشعوذة الحديثة واستغلال المنصات الرقمية لخداع الناس، في عودة سينمائية تجمع بين قضايا إنسانية واجتماعية مختلفة.
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