بعد 7 سنوات زواج.. دنيز بايسال تفاجئ جمهورها بدعوى طلاق ضد زوجها

الوكيل الإخباري- أكدت الصحافية التركية بيرسين ألتونتاش أن الممثلة دنيز بايسال رفعت دعوى طلاق ضد زوجها المغني باريش يورتشو، بعد زواج استمر سبع سنوات.

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وبحسب ألتونتاش، يعود قرار الطلاق إلى خلافات متكررة وعدم الاهتمام، فيما رفض الزوج إنهاء الزواج، ما حوّل القضية إلى نزاع قضائي.