بعد 7 سنوات زواج.. دنيز بايسال تفاجئ جمهورها بدعوى طلاق ضد زوجها

وبحسب ألتونتاش، يعود قرار الطلاق إلى خلافات متكررة وعدم الاهتمام، فيما رفض الزوج إنهاء الزواج، ما حوّل القضية إلى نزاع قضائي.
وأضافت أن دنيز غادرت منزل الزوجية وانتقلت للإقامة مع عائلتها في مدينة إزمير.
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