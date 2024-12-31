 
الثلاثاء 2024-12-31 09:49 ص
 

بعد 8 سنوات .. أنجلينا جولي وبراد بيت يتوصلان إلى تسوية طلاق

أنجلينا جولي وبراد بيت انفصلا رسميا
أنجلينا جولي وبراد بيت انفصلا رسميا
الثلاثاء، 31-12-2024 09:18 ص
الوكيل الإخباري-  توصلت أنجلينا جولي وبراد بيت إلى تسوية طلاق، وفقا لما ذكره محاميها، الإثنين، مما وضع حدا واضحا لواحدة من أطول حالات الطلاق وأكثرها إثارة للجدل في تاريخ هوليوود.اضافة اعلان


وأكد محامي جولي جيمس سيمون لوكالة "أسوشيتد برس"، أن الزوجين توصلا إلى اتفاق.

وكانت مجلة "بيبول" قد أوردت نبأ التسوية في البداية.

وقال سيمون في بيان: "منذ أكثر من 8 سنوات، تقدمت أنجلينا بطلب الطلاق من السيد براد بيت".

وأضاف: "تركت هي والأطفال جميع الممتلكات التي شاركوها مع السيد بيت، ومنذ ذلك الوقت ركزت على إيجاد السلام والشفاء للعائلة. هذا مجرد جزء واحد من عملية طويلة مستمرة بدأت قبل 8 سنوات".

وتابع سيمون: "بصراحة أنجلينا مرهقة، لكنها تشعر بالارتياح لأن هذا الجزء قد انتهى".

سكاي نيوز
 
gnews

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