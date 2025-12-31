الأربعاء 2025-12-31 10:49 م

بقرار قضائي .. إيداع فنانة كويتية شهيرة مركز تأهيل للعلاج من الإدمان

الأربعاء، 31-12-2025 09:12 م
الوكيل الإخباري-   قضت محكمة الجنايات في الكويت بإيداع الفنانة ⁧‫شجون‬⁩ الهاجري في مركز التأهيل للعلاج من الإدمان لمدة لا تتجاوز سنة.اضافة اعلان


وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية القبض على الفنانة شجون الهاجري، إذ عُثر بحوزتها على كمية من مادة الماريخوانا المخدرة ومادة الكوكايين بقصد التعاطي، واتُّخذت بحقها الإجراءات القانونية اللازمة قبل إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.

حياة الفنانة شجون الهاجري ومسيرتها الفنية

عاشت في دار رعاية أيتام ثم تبنتها عائلة كويتية، لكنها عادت إلى الدار في عمر 13 عامًا.

بدأت مسيرتها الفنية في سن السادسة من عمرها.

شاركت في برامج ومسابقات شهر رمضان مثل "الصواية أم عوينة".

ظهرت في عدد من الأعمال التلفزيونية في نهاية التسعينيات مثل "خطوات على الجليد".

حققت شهرة واسعة عام 2002 من خلال مسلسل "ثمن عمري".

قدمت عدداً من البرامج التلفزيونية أبرزها البرنامج التوعوي "سلامتك".

قدمت برنامج المسابقات الترفيهي "شوجي"، الذي أسهم بشكل كبير في زيادة شعبيتها.

نالت العديد من التكريمات مثل أفضل فنانة واعدة وجائزة الإبداع الذهبي وأفضل ممثلة خليجية.

روسيا اليوم 
 
 


gnews

