بقرار قضائي .. إيداع فنانة كويتية شهيرة مركز تأهيل للعلاج من الإدمان

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية القبض على الفنانة شجون الهاجري، إذ عُثر بحوزتها على كمية من مادة الماريخوانا المخدرة ومادة الكوكايين بقصد التعاطي، واتُّخذت بحقها الإجراءات القانونية اللازمة قبل إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.
حياة الفنانة شجون الهاجري ومسيرتها الفنية
عاشت في دار رعاية أيتام ثم تبنتها عائلة كويتية، لكنها عادت إلى الدار في عمر 13 عامًا.
بدأت مسيرتها الفنية في سن السادسة من عمرها.
شاركت في برامج ومسابقات شهر رمضان مثل "الصواية أم عوينة".
ظهرت في عدد من الأعمال التلفزيونية في نهاية التسعينيات مثل "خطوات على الجليد".
حققت شهرة واسعة عام 2002 من خلال مسلسل "ثمن عمري".
قدمت عدداً من البرامج التلفزيونية أبرزها البرنامج التوعوي "سلامتك".
قدمت برنامج المسابقات الترفيهي "شوجي"، الذي أسهم بشكل كبير في زيادة شعبيتها.
نالت العديد من التكريمات مثل أفضل فنانة واعدة وجائزة الإبداع الذهبي وأفضل ممثلة خليجية.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
عام 2025 يودّع كوكبة من نجوم الفن العربي
-
بعد وعكته الصحية.. رسالة غامضة من تامر حسني تثير تساؤلات جمهوره
-
بين سلافة فواخرجي ولونا الشبل والشامي.. جمال سليمان يتصدر الترند بتصريحات نارية
-
صراع "الأعلى أجراً" يحتد بين أحمد العوضي ومحمد إمام.. ما القصة؟
-
أحدث ظهور لـ محمد منير بعد تعافيه من أزمته الصحية (صورة)
-
هدى شعراوي تكشف موقفها من دخول ابنتها في عالم الفن
-
"دمر حياتي وأسناني".. صرخة عبير الصغير ضد "الفينيرز" تشعل مواقع التواصل
-
3 سيناريوهات محُتملة لقضية الإعلامية مها الصغير