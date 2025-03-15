 
السبت 2025-03-15 04:04 م
 




            

        








    

        

        

            بكاء جماعي يصيب طاقم عمل برنامج رمضاني بسبب قصة مؤثرة
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                JJJ
            
                

                     أحمد الشقيري
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        السبت، 15-03-2025
    
    
        02:49 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  في حلقة نادرة ومؤثرة من برنامج "سين" الذي يقدمه الإعلامي أحمد الشقيري، شهدت الحلقة التي حملت عنوان "قرار مصيري" لحظات من البكاء والتأثر العميق بين المشاركين، بما فيهم الشقيري نفسه.
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تناولت الحلقة قضية حساسة جدًا تتعلق بقرار وضع أنبوب التنفس للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة ويعيشون في حالات صحية متدهورة. حيث طرح أحمد الشقيري السؤال على 15 مشاركًا حول موقفهم من تأييد أو رفض قرار وضع الأنبوب، وهو قرار يتطلب من الأسر مواجهة الخيار بين الإبقاء على الحياة بشكل اصطناعي أو السماح للقدر بأن يأخذ مجراه.

ومع تقدم الحلقة، شهدت مواقف العديد من المشاركين تحولًا كبيرًا، حيث تأثروا بتجاربهم الشخصية مع ذويهم الذين فقدوهم بسبب أمراض مزمنة، مما جعلهم يعيدون النظر في قرارهم حول وضع الأنبوب. هذه التغييرات في المواقف أضافت مزيدًا من العمق والتأثير على الحلقة.

واستضافت الحلقة أيضًا طبيبًا متخصصًا في العناية المركزة، الذي أكد أن أنبوب التنفس لا يعالج المرضى المسنين ذوي الحالات المتدهورة، بل يُبقيهم على قيد الحياة لفترة محدودة دون تحسن ملحوظ. وأضاف الطبيب أن هذا يضع العائلات في موقف صعب يتطلب منهم اتخاذ قرار قد يكون له تبعات عاطفية وصحية.

حظيت الحلقة بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المشاهدون بجرأة برنامج "سين" في طرح موضوع حساس بهذه الطريقة، مؤكدين أن الحلقة أعادت لهم ذكريات مؤلمة ولكنها أيضًا ساعدتهم في فهم الأبعاد النفسية والعاطفية المرتبطة بمثل هذه القرارات
 
 
 
 لبنان 24









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                                لب
                            
                    
                    

                        
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                                JJJ
                            
                    
                    

                        
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