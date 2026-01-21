الأربعاء 2026-01-21 12:30 م

بكاء وانتقادات.. حقيقة تسريب فيديو قاسي لشيرين عبدالوهاب من المستشفى

شيرين عبدالوهاب
 
الوكيل الإخباري-   تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نُسب إلى الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، ظهرت فيه بملابس المرضى على سرير طبي وهي تبكي، ما أثار تساؤلات واسعة حول حالتها الصحية.

وبدأت القصة بعد تدوينة للإعلامية سلمى الدالي استنكرت فيها ما اعتبرته انتهاكاً لخصوصية المرضى، ما عزز لدى البعض الاعتقاد بأن المقطع حقيقي.


إلا أن التدقيق في الفيديو أظهر أنه مفبرك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وخضع لمعالجة رقمية دقيقة بهدف تضليل الجمهور وصناعة شائعات حول حياة الفنانة.


ولم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية من أسرة شيرين عبد الوهاب أو من المستشفى المعني بشأن الفيديو المتداول.

 

 

