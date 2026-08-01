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بكلمات مؤثرة.. ابنة تامر حسني تودع جَدّها

بكلمات مؤثرة.. ابنة تامر حسني تودع جَدّها
ارشيفية
 
السبت، 01-08-2026 12:00 ص
الوكيل الإخباري-   حرصت تاليا، ابنة الفنان تامر حسني، على نعي جدها الراحل حسني شريف، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم بعد صراع مع المرض، من خلال رسالة مؤثرة نشرتها عبر حسابها على "إنستغرام"، عبرت فيها عن حجم حزنها وفقدها له.اضافة اعلان


استهلت تاليا تامر حسني رسالتها بالقول: عزيزي جدي، ما زلت لا أصدق أنك رحلت. لا يبدو الأمر حقيقيًا، ولا أظن أنه سيصبح كذلك يومًا ما. أحبك كثيرًا، ولا أعتقد أنك ستدرك يومًا مدى ما كنت تعنيه لي.

وأضافت: شكرًا لك على كل ذكرى جميلة، وكل ضحكة، وكل عناق، وكل درس علمتني إياه. لقد كنت تملك أطيب قلب، والطريقة التي كنت تعامل بها الجميع بكل حب ولطف ستبقى راسخة في داخلي إلى الأبد. 
وأكملت: لقد غرست في قلبي شيئًا لا أستطيع حتى أن أصفه بالكلمات، وآمل أن أتمكن يومًا ما من أن أصبح ولو نصف الشخص الذي كنت عليه.
 
 


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