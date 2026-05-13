الأربعاء 2026-05-13 12:38 م

بكلمات مؤثرة.. نجل الفنان هاني شاكر يكسر صمته ويوجّه رسالة للجمهور

الأربعاء، 13-05-2026 12:15 م
الوكيل الإخباري-   وجّه شريف، نجل الفنان الراحل هاني شاكر، رسالة مؤثرة في أول ظهور رسمي له عقب رحيل والده، حملت الكثير من التقدير والامتنان لكل من شارك الأسرة أحزانها، موجّهًا شكره إلى الرئيس المصري والمؤسسات الرسمية والجمهور في الوطن العربي.اضافة اعلان


وعبر حسابه الرسمي على منصة إنستغرام، أعرب شريف هاني شاكر عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمنًا لفتته الإنسانية في نعي والده.

وقال: "أتقدم أنا وأسرتي بخالص الشكر والعرفان إلى فخامة الرئيس السيسي على نعيه الكريم ولمسته النبيلة التي كان لها بالغ الأثر في نفوسنا، وهي لفتة ليست غريبة على سيادته".

ولم تقتصر رسالة نجل "أمير الغناء العربي" على الجانب الرسمي، بل شملت مختلف الجهات التي شاركت في مراسم العزاء، إذ وجّه الشكر للوزراء والسفراء المصريين والعرب الذين حضروا لتقديم واجب العزاء.

كما ثمّن حضور زملاء والده من الفنانين والإعلاميين الذين توافدوا من مختلف الدول العربية.

ووجّه تحية خاصة للجماهير التي تكبّدت عناء السفر لتوديع الفنان الراحل، مؤكدًا أن هذا المشهد الإنساني سيظل محفورًا في ذاكرة الأسرة.

وأكد شريف هاني شاكر في ختام رسالته أن المحبة الكبيرة التي ظهرت خلال أيام العزاء أثبتت أن مسيرة والده لم تكن مجرد نجاح فني، بل علاقة إنسانية صادقة بنيت على سنوات من الاحترام المتبادل مع الجمهور.

ورحل هاني شاكر يوم الأحد قبل الماضي بعد صراع مع المرض، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا كبيرًا ومسيرة حافلة في عالم الغناء العربي.
 
 


