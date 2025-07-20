بكلمات مؤثرة.. نجوم الفن ينعون "الأمير النائم"

الوكيل الإخباري- تلقى الوسط الفني والإعلامي العربي نبأ وفاة الأمير الوليد بن خالد بن طلال آل سعود، المعروف بلقب "الأمير النائم"، بحزن كبير، حيث نعاه عدد من النجوم والمشاهير بعد وفاته يوم السبت، عقب 20 عامًا من الغيبوبة التي دخل فيها إثر حادث سير.

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الفنان الإماراتي حسين الجسمي كتب عبر "إكس":

"نتقدّم بخالص التعازي والمواساة إلى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن طلال، بوفاة نجله الأمير الوليد، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته."



كما عبّرت الفنانة أحلام الشامسي عن حزنها قائلة:

"ربي يجبر قلبك يا سمو الأمير وقلب الأميرة الجازي.. جعل ملائكة السماء تتباشر بروحه، قلوبنا معكم."



وكتب الممثل السعودي فايز المالكي:

"عظم الله أجرك وأحسن عزاءك.. وأسأل الله أن يجعل صبرك وألمك في ميزان حسناتك."



من جهته، قدّم الممثل الكويتي طارق العلي تعازيه عبر "إنستغرام":

"خالص العزاء والمواساة لأسرة آل سعود الكريمة، سائلًا الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته."



وكان الأمير خالد بن طلال قد أعلن وفاة نجله عبر "إكس"، قائلاً:

"بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعى ابننا الغالي الأمير الوليد بن خالد، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم."



يُذكر أن الأمير الوليد ظل في غيبوبة منذ عام 2005، وشكّل وجوده حالة إنسانية لافتة تابعتها المملكة والعالم العربي على مدى سنوات.