الإثنين 2026-05-04 09:03 ص

بكلمات مؤثرة.. هكذا نعى نجوم الفن هاني شاكر

هاني شاكر
 
الإثنين، 04-05-2026 08:14 ص

الوكيل الإخباري-   نعى نجوم الفن الفنان الكبير هاني شاكر برسائل مؤثرة، معبرين عن حزنهم على خسارته، وذلك من خلال صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي:

ماجدة الرومي: "غاب الإحساس الصادق والفن الأصيل، رحل هاني شاكر، مدرسة الرقي والنبض الدافئ في وجدان العالم العربي. سيبقى صوته يُطربنا، ويُذكّرنا أن الفن الجميل لا يرحل… بل يبقى خالداً".


عبير نعمة: "ببالغ الحزن والأسى، أتقدّم بأحرّ التعازي برحيل الفنان الكبير هاني شاكر، أمير الغناء العربي. ليس فقط كفنان كبير وصوت رافق وجداننا وذكرياتنا، بل كإنسان فيه الكثير من الرقي واللطف والطيبة.

أحمل له في قلبي محبة كبيرة واحتراماً عميقاً، وأشعر اليوم أن الفن العربي فقد قامة من قاماته، وصوتاً وإحساساً ترك أثراً لا يُمحى في قلوب محبّيه في كل العالم العربي. الرحمة لروحه، والصبر والسلوان لعائلته الغالية ومحبيه، سيبقى إرثه الفني حياً لا يُنسى… ليكن ذكره مؤبداً".


وائل كفوري: "خالص التعازي والمواساة في وفاة أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، تعازينا لأسرته الكريمة وللوسط الفني ولمحبيه، سائلين الله أن يتغمّده بواسع رحمته".


هيفاء وهبي: "رحم الله الفنان الكبير هاني شاكر، كان رجلاً خلوقاً ولا تفارق الابتسامة وجهه الطيب. خالص العزاء لعائلته الكريمة ومحبيه. إنا لله وإنا إليه راجعون".


نادر الأتات: "كبرت أجيال على صوته، وتعلمنا من فنه وتواضعه وذوقه الراقي. كان مدرسة بالإحساس. تعازينا لعائلة الفنان الكبير هاني شاكر، ولكل محبيه في مصر وكل الوطن العربي".


نوال الزغبي: "وفاة الفنان الكبير هاني شاكر خسارة كبيرة في الفن والأخلاق والتواضع… وداعاً يا حبيب قلبي، الله يرحم روحك".


راغب علامة: "خبر مؤلم جداً… وفاة الفنان الكبير هاني شاكر. هذا الفنان الكبير المبدع والمحترم، البقاء لله. إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجعل مثواه الجنة".


إليسا: "الفن في العالم العربي خسر برحيل هاني شاكر فناناً كبيراً. ستبقى أعماله خالدة، صوت حلمنا معه وزعلنا معه وحبّينا معه، والأهم من ذلك كله إنسان محترم ونبيل سيبقى في ذاكرتنا دائماً. الله يرحمه ويصبّر كل محبيه".


عاصي الحلاني: "البقاء لله، خبر محزن وخسارة كبيرة برحيل الفنان الكبير هاني شاكر. أتقدّم بأحر التعازي وصادق المواساة إلى عائلته الكريمة ومحبيه في مصر والعالم العربي، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون".


مروان خوري: "رح نشتقلك كتير".


نانسي عجرم: "فقدان شخص بمكانتك صعب كتير. الله يرحم الفنان والصديق هاني شاكر، فنان لبق، نقيب محترف وإنسان كله طيبة وأخلاق! شكراً على كل كلمة قلتها، وشكراً على أغانيك اللي رح تبقى ذكرى بقلبنا عمرها ما بتنمحى".

 
 


