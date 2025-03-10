بميزانية ضخمة.. تركي آل الشيخ يعلن عن مسلسل 'أكشن' لأحمد عز

كشف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عبر حسابه على "فيس بوك"، أن المسلسل سيكون برعاية GEA وموسم الرياض، بالشراكة مع استوديوهات الحصن "بيغ تايم"، و"أم بي سي"، واستديوهات "سيلا Sela". وأضاف أن العمل من تأليف الكاتب صلاح الجهيني، بمشاركة الكتاب العالميين Daniel Knauf وSean Hennen وLucas O'Conno.
أما عن الإخراج، فإن المسلسل سيشرف عليه ثلاثة مخرجين عالميين سيتقاسمون إخراج الحلقات فيما بينهم. ومن المقرر أن يبدأ تصويره بعد الربع الثاني من هذا العام.
إضافة إلى ذلك، يعكف أحمد عز حالياً على تصوير فيلم جديد بعنوان "The Seven Dogs"، الذي يتقاسم بطولته مع الفنان كريم عبد العزيز. الفيلم من إخراج المخرجين العالميين Adel وBelal، وسيناريو وحوار محمد الدباح، وقصة تركي آل الشيخ. يُتوقع عرض الفيلم قريباً في دور السينما.
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