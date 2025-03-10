بميزانية ضخمة.. تركي آل الشيخ يعلن عن مسلسل 'أكشن' لأحمد عز

الوكيل الإخباري- يستعد الفنان المصري أحمد عز لبدء تصوير مسلسل جديد ينتمي إلى فئة "الأكشن القصير" بميزانية ضخمة تبلغ 25 مليون دولار. المسلسل يتكون من 8 حلقات وسيجمع مجموعة من النجوم العالميين، على رأسهم أحمد عز.

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كشف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عبر حسابه على "فيس بوك"، أن المسلسل سيكون برعاية GEA وموسم الرياض، بالشراكة مع استوديوهات الحصن "بيغ تايم"، و"أم بي سي"، واستديوهات "سيلا Sela". وأضاف أن العمل من تأليف الكاتب صلاح الجهيني، بمشاركة الكتاب العالميين Daniel Knauf وSean Hennen وLucas O'Conno.



أما عن الإخراج، فإن المسلسل سيشرف عليه ثلاثة مخرجين عالميين سيتقاسمون إخراج الحلقات فيما بينهم. ومن المقرر أن يبدأ تصويره بعد الربع الثاني من هذا العام.



إضافة إلى ذلك، يعكف أحمد عز حالياً على تصوير فيلم جديد بعنوان "The Seven Dogs"، الذي يتقاسم بطولته مع الفنان كريم عبد العزيز. الفيلم من إخراج المخرجين العالميين Adel وBelal، وسيناريو وحوار محمد الدباح، وقصة تركي آل الشيخ. يُتوقع عرض الفيلم قريباً في دور السينما.