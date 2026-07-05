بهاء سلطان يلجأ إلى القضاء ضد مروجي الشائعات

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الوكيل الإخباري- نفى الفنان بهاء سلطان صحة الأنباء المتداولة بشأن إحيائه حفلًا في قطر خلال الفترة المقبلة. اضافة اعلان





وأكدت إدارة أعماله، في بيان رسمي، أن الخبر عارٍ تمامًا من الصحة، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق مروّجي هذه الشائعات.



ويأتي هذا النفي بعد ساعات من إعلان مماثل للفنانة شيرين عبد الوهاب بشأن أنباء عن إحياء حفل لها في قطر.









