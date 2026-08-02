بيروت تخلّد زياد الرحباني وأحمد قعبور بتسمية شارعين باسميهما

الوكيل الإخباري- أحال محافظ بيروت مروان عبود إلى رئيس مجلس بلدية بيروت اقتراحين لتسمية أحد شوارع منطقة رأس بيروت باسم الفنان الراحل زياد الرحباني، وأحد شوارع منطقة عين المريسة باسم الفنان الراحل أحمد قعبور، تمهيدًا لعرضهما على المجلس البلدي لاتخاذ القرار المناسب.

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وأكد عبود أن المبادرة تأتي تكريمًا لفنانين تركا بصمة بارزة في تاريخ لبنان الثقافي والفني.

وأشاد بإسهامات زياد الرحباني في الموسيقى والمسرح والكتابة، ودوره في تجديد الأغنية اللبنانية، إضافة إلى أعماله التي تعاون فيها مع السيدة فيروز.



كما نوّه بإرث أحمد قعبور الفني والوطني، ولا سيما أغنيته الشهيرة "أناديكم"، إلى جانب أعماله في المسرح والتلفزيون والسينما.