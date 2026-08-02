بيروت تخلّد زياد الرحباني وأحمد قعبور بتسمية شارعين باسميهما

وأكد عبود أن المبادرة تأتي تكريمًا لفنانين تركا بصمة بارزة في تاريخ لبنان الثقافي والفني.
كما نوّه بإرث أحمد قعبور الفني والوطني، ولا سيما أغنيته الشهيرة "أناديكم"، إلى جانب أعماله في المسرح والتلفزيون والسينما.
وأشار عبود إلى أن إطلاق اسمي الفنانين على شارعين في العاصمة سيكون تخليدًا لمسيرتهما الإبداعية وتعزيزًا لمكانة بيروت كمدينة حاضنة للفن والثقافة.
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