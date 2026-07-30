بيسان إسماعيل وفؤاد جنيد يستعدان لعمل مختلف - فيديو

الوكيل الإخباري- تستعد الفنانة السورية بيسان إسماعيل لطرح أغنية جديدة بالتعاون مع الملحن والموزع فؤاد جنيد، في عمل صيفي جديد يحمل هوية موسيقية مختلفة عن أعمالهما السابقة.



وأكدت بيسان أن الأغنية ستُطرح قريبًا، معربةً عن ثقتها بأنها ستحظى بإعجاب الجمهور بفضل أجوائها المرحة وإيقاعها الحيوي.



من جانبه، أوضح فؤاد جنيد أنه تولّى تلحين الأغنية وتوزيعها، مشيرًا إلى أنها تُقدَّم باللهجة البيضاء وتحمل طابعًا جديدًا.



كما نفت بيسان الشائعات التي تتحدث عن وجود علاقة عاطفية بينها وبين جنيد، مؤكدة أن ما يجمعهما هو صداقة قوية وشراكة فنية، فيما شدد جنيد على أن نجاح أعمالهما يعود إلى الانسجام الفني والعمل الجماعي.

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