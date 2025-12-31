بين سلافة فواخرجي ولونا الشبل والشامي.. جمال سليمان يتصدر الترند بتصريحات نارية

وأكد أن سوريا بحاجة إلى مصالحة وطنية وعدالة انتقالية لمعالجة الجراح وبناء مرحلة جديدة. على الصعيد الفني، أشاد بزملائه، وخصّ تيم حسن بإطراء كبير، وأشاد بأداء كندة علوش، كاريس بشار، سلافة معمار، تقلا شمعون، وماغي بو غصن.
ويواصل سليمان تصوير مسلسل "الخروج إلى البئر" المقرر عرضه في رمضان 2026، والذي يتناول أحداث سجن صيدنايا عام 2008.
