الأربعاء 2025-12-31 02:14 م

بين سلافة فواخرجي ولونا الشبل والشامي.. جمال سليمان يتصدر الترند بتصريحات نارية

52
جمال سليمان
الأربعاء، 31-12-2025 01:41 م

الوكيل الإخباري-   حلّ النجم السوري جمال سليمان ضيفًا على برنامج "نيشان إكس"، حيث تطرّق بصراحة إلى تجربته الشخصية والسياسية والفنية. كشف سليمان أن نظام الأسد منعه من حضور جنازتي والديه، ووصف سقوط النظام بـ"نهاية رجل غرور أحمق"، كما أعلن للمرة الأولى أن "القصر قتل لونا الشبل بعلم بشار الأسد".

اضافة اعلان


وأكد أن سوريا بحاجة إلى مصالحة وطنية وعدالة انتقالية لمعالجة الجراح وبناء مرحلة جديدة. على الصعيد الفني، أشاد بزملائه، وخصّ تيم حسن بإطراء كبير، وأشاد بأداء كندة علوش، كاريس بشار، سلافة معمار، تقلا شمعون، وماغي بو غصن.


ويواصل سليمان تصوير مسلسل "الخروج إلى البئر" المقرر عرضه في رمضان 2026، والذي يتناول أحداث سجن صيدنايا عام 2008.

 

24

 
 


gnews

أحدث الأخبار

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية إطلاق خدمة تقديم السلف المالية إلكترونيا لمنتسبي القوات المسلحة الأردنية

استشهاد فلسطيني وإصابة 6 بنيران الاحتلال واعتقال 19 في الضفة

فلسطين استشهاد فلسطيني وإصابة 6 بنيران الاحتلال واعتقال 19 في الضفة

بر

فن ومشاهير عام 2025 يودّع كوكبة من نجوم الفن العربي

سامسونج توسّع تشكيلة ‘Micro RGB’ الفاخرة لعام 2026 أحجام جديدة وتقنيات متقدمة ترتقي بتجربة المشاهدة المنزلية

أخبار الشركات سامسونج توسّع تشكيلة ‘Micro RGB’ الفاخرة لعام 2026 أحجام جديدة وتقنيات متقدمة ترتقي بتجربة المشاهدة المنزلية

بلى

فن ومشاهير بعد وعكته الصحية.. رسالة غامضة من تامر حسني تثير تساؤلات جمهوره

52

فن ومشاهير بين سلافة فواخرجي ولونا الشبل والشامي.. جمال سليمان يتصدر الترند بتصريحات نارية

الى

فن ومشاهير صراع "الأعلى أجراً" يحتد بين أحمد العوضي ومحمد إمام.. ما القصة؟

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية أمانة عمان: الأربعاء آخر يوم للاستفادة من الإعفاءات الضريبية



 






الأكثر مشاهدة