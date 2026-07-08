الأربعاء 2026-07-08 03:02 م

تأجيل جديد في أزمة زينة وأحمد عز القضائية

قثصش
أحمد عز و زينة
 
الأربعاء، 08-07-2026 12:26 م
الوكيل الإخباري-  قررت محكمة الأسرة بمدينة نصر في القاهرة، مصر، تأجيل نظر الدعوى المقامة من الفنانة المصرية زينة ضد الفنان المصري أحمد عز، والتي تطالب فيها بحبسه لامتناعه عن سداد متجمد أجر خادم، إلى جلسة 28 يوليو الجاري.اضافة اعلان


وتأتي الدعوى بعد مطالبة زينة بتنفيذ حكم سابق، حيث أفادت أوراق القضية بأن المبلغ المستحق عن أجر الخادم خلال الفترة من عام 2024 حتى 2026 يبلغ 570 ألف جنيه.

وجاءت هذه الخطوة عقب رفض محكمة مستأنف الأسرة بالقاهرة الجديدة التماس أحمد عز لإلغاء الحكم الخاص بأجر خادم طفليه، ليبقى الحكم قائمًا.

وتُعد هذه القضية جزءًا من سلسلة نزاعات قضائية بين الطرفين خلال السنوات الماضية، شملت قضايا النفقة والمصروفات الخاصة بتوأمهما، فيما لا تزال دعوى الحبس منظورة أمام القضاء دون صدور حكم نهائي.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

المحكمة العليا تقرر إعادة فتح حديقة السوسنة السوداء

خاص بالوكيل المحكمة العليا تقرر إعادة فتح حديقة السوسنة السوداء

الرئيس اللبناني جوزاف عون

عربي ودولي عون: لا يمكنني مشاهدة وطني وهو يقاد إلى الهاوية خدمة لمصالح بلد آخر

بنك الإسكان يصدر أول إسناد قرض أزرق في الأردن بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

أخبار الشركات بنك الإسكان يصدر أول إسناد قرض أزرق في الأردن بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

البنك العربي يجدد رعايته لبرنامج "اليوم الدولي للعب" في متحف الأطفال

أخبار الشركات البنك العربي يجدد رعايته لبرنامج "اليوم الدولي للعب" في متحف الأطفال

ف نحنا ك طلاب والله ضايعين والمشكله تحكي أنه في دوره بشهر ٧ تمام معك حق بس ولا واحد فينا كان قادر يدرس لانه تفاجئنا بالمقابله الي بعثتلك ياها فوق ف من اول ما نزلت المقابله لهسا شهر عندك ٢١ ماده هدول ب

عربي ودولي 6 آلاف بحّار لا يزالون عالقين بسبب مضيق هرمز

زين تواصل شراكتها مع جمعية "همّتنا صحة" لدعم استدامة مركز صحي الأميرة بسمة وتكرّم الفائزين بجائزة الموظف المثالي

أخبار الشركات زين تواصل شراكتها مع جمعية "همّتنا صحة" لدعم استدامة مركز صحي الأميرة بسمة وتكرّم الفائزين بجائزة الموظف المثالي

مجلس النواب في العبدلي

شؤون برلمانية رئيس مجلس النواب يقرر عقد الجلسة الأولى في الدورة الاستثنائية الأحد

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

عربي ودولي أردوغان: يجب أن نتضامن في مواجهة جميع أشكال الإرهاب



 
 






الأكثر مشاهدة

 