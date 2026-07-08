تأجيل جديد في أزمة زينة وأحمد عز القضائية

12:26 م

الوكيل الإخباري- قررت محكمة الأسرة بمدينة نصر في القاهرة، مصر، تأجيل نظر الدعوى المقامة من الفنانة المصرية زينة ضد الفنان المصري أحمد عز، والتي تطالب فيها بحبسه لامتناعه عن سداد متجمد أجر خادم، إلى جلسة 28 يوليو الجاري. اضافة اعلان





وتأتي الدعوى بعد مطالبة زينة بتنفيذ حكم سابق، حيث أفادت أوراق القضية بأن المبلغ المستحق عن أجر الخادم خلال الفترة من عام 2024 حتى 2026 يبلغ 570 ألف جنيه.



وجاءت هذه الخطوة عقب رفض محكمة مستأنف الأسرة بالقاهرة الجديدة التماس أحمد عز لإلغاء الحكم الخاص بأجر خادم طفليه، ليبقى الحكم قائمًا.



وتُعد هذه القضية جزءًا من سلسلة نزاعات قضائية بين الطرفين خلال السنوات الماضية، شملت قضايا النفقة والمصروفات الخاصة بتوأمهما، فيما لا تزال دعوى الحبس منظورة أمام القضاء دون صدور حكم نهائي.





