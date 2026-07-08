تأجيل جديد في أزمة زينة وأحمد عز القضائية

وتأتي الدعوى بعد مطالبة زينة بتنفيذ حكم سابق، حيث أفادت أوراق القضية بأن المبلغ المستحق عن أجر الخادم خلال الفترة من عام 2024 حتى 2026 يبلغ 570 ألف جنيه.
وجاءت هذه الخطوة عقب رفض محكمة مستأنف الأسرة بالقاهرة الجديدة التماس أحمد عز لإلغاء الحكم الخاص بأجر خادم طفليه، ليبقى الحكم قائمًا.
وتُعد هذه القضية جزءًا من سلسلة نزاعات قضائية بين الطرفين خلال السنوات الماضية، شملت قضايا النفقة والمصروفات الخاصة بتوأمهما، فيما لا تزال دعوى الحبس منظورة أمام القضاء دون صدور حكم نهائي.
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