تأجيل حفلات النجوم في لبنان خوفا من الحرب

الوكيل الإخباري - تتصاعد التوترات الأمنية في لبنان، تزامناً مع الحرب الدائرة في الجنوب والهجمات الصاروخية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي دفع شركة الإنتاج الراعية لعدد من الحفلات الفنية إلى تأجيلها بسبب الظروف الراهنة.



وأصدرت شركتا "TMG & GMH"، بياناً، أعلنت خلاله تأجيل عدد من الحفلات، نظراً للظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان، والتي أربكت حركة الملاحة الجوية في مطار بيروت.



ولفتت الشركة في بيانها، إلى أن التأجيل مدفوع بظروف قاهرة، حرصاً على سلامة الجمهور والفنانين.

وجاءت على رأس الحفلات المؤجلة، حفلة المطرب المصري تامر حسني، التي كانت مقررة في 3 أغسطس (آب) المقبل، كما سيتم تأجيل حفل المطربة أصالة نصري، المقررة في 10 أغسطس (ب) المقبل.

وضمت قائمة الحفلات المؤجلة أيضاً، حفل المطرب اللبناني عاصي الحلاني، يوم 8 أغسطس (آب)، وحفل هيفا وهبي، وسيف نبيل، ودي جاي أصيل والتي كانت مقررة في 8 أغسطس (آب).

تتصاعد التوترات الأمنية في لبنان، تزامناً مع الحرب الدائرة في الجنوب والهجمات الصاروخية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي دفع شركة الإنتاج الراعية لعدد من الحفلات الفنية إلى تأجيلها بسبب الظروف الراهنة.







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