تأجيل حفلات النجوم في لبنان خوفا من الحرب

وأصدرت شركتا "TMG & GMH"، بياناً، أعلنت خلاله تأجيل عدد من الحفلات، نظراً للظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان، والتي أربكت حركة الملاحة الجوية في مطار بيروت.
ولفتت الشركة في بيانها، إلى أن التأجيل مدفوع بظروف قاهرة، حرصاً على سلامة الجمهور والفنانين.
وجاءت على رأس الحفلات المؤجلة، حفلة المطرب المصري تامر حسني، التي كانت مقررة في 3 أغسطس (آب) المقبل، كما سيتم تأجيل حفل المطربة أصالة نصري، المقررة في 10 أغسطس (ب) المقبل.
وضمت قائمة الحفلات المؤجلة أيضاً، حفل المطرب اللبناني عاصي الحلاني، يوم 8 أغسطس (آب)، وحفل هيفا وهبي، وسيف نبيل، ودي جاي أصيل والتي كانت مقررة في 8 أغسطس (آب).