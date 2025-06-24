تأجيل حفلات ومهرجانات فنية عربية بسبب تداعيات الحرب

الوكيل الإخباري- ألقت تداعيات الحرب المستمرة بين إيران وإسرائيل بظلالها على الساحة الفنية في العالم العربي، حيث تسببت الأوضاع الأمنية وتقييد حركة الطيران في تأجيل عدد من الحفلات والمهرجانات خلال الفترة الأخيرة، وسط ترقب لتحسن الظروف واستئناف الأنشطة لاحقًا.

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في هذا السياق، أعلن الفنان المصري محمد رمضان تأجيل حفله في الولايات المتحدة، الذي كان مقرراً في 21 يونيو/حزيران، بسبب إغلاق مطارات في الشرق الأوسط وتعذر السفر، إضافة إلى اضطرابات أمنية في ولاية كاليفورنيا حيث كان مقرراً أن يُقام الحفل.



كما أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان الإماراتي حسين الجسمي واللبناني آدم في ألمانيا، عن تأجيله من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر المقبل، بسبب القيود المتزايدة على الطيران، مؤكدة أن التذاكر ستظل صالحة للموعد الجديد.



وفي الأردن، تم تأجيل حفل الفنان مصطفى قمر إلى 4 يوليو، بعد أن كان مقرراً في 20 يونيو، وذلك لأسباب مشابهة تتعلق بتعطل حركة السفر. كما تقرر تأجيل حفل الفنان محمود العسيلي في المملكة للسبب ذاته.



وامتد التأثير إلى المشهد الثقافي، حيث أعلنت إدارة مهرجان "ليالي المسرح الحر الدولي" تأجيل دورته العشرين التي كانت مقررة في 28 يونيو، نتيجة التحديات اللوجستية المرتبطة بالإغلاق الجوي. وأكد مدير المهرجان علي عليان أن القرار جاء انسجاماً مع الواقع العربي، رغم الجاهزية الكاملة للانطلاق.



كما تم تأجيل المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة الـ39 من مهرجان جرش، إلى جانب تأجيل جولة الفنان محمد فضل شاكر في ألمانيا وهولندا، بسبب تعليق الطيران بين الأردن وأوروبا.



وتبقى الجهات المنظمة في انتظار انفراج الأزمة واستقرار الأوضاع الأمنية، لضمان سلامة الفنانين والجمهور واستئناف الأنشطة في مواعيد لاحقة.

الجزيرة