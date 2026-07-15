تأجيل حفل عمرو دياب في لبنان.. واسترداد كامل لقيمة التذاكر - صورة

، الذي كان مقررًا إقامته في بيروت يوم 1 أغسطس/آب المقبل، إلى موعد يُعلن لاحقًا.
وأكدت الشركة، في بيان عبر حسابها على إنستغرام، أن جميع حاملي التذاكر سيتمكنون من استرداد قيمتها كاملة من الجهة التي تم الشراء منها، على أن يُعلن عن الموعد الجديد بعد استكمال الترتيبات اللازمة.
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