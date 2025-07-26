تأجيل عرض فيلم سيرة مايكل جاكسون إلى 2026

ويُنتظر أن يُنظم عرض عالمي خاص يليق بمكانة جاكسون الفنية، فيما أُعيدت كتابة وتصوير بعض المشاهد بسبب قضايا قانونية مرتبطة بمزاعم سابقة تعود إلى عام 1993.
يجسد جعفر جاكسون، ابن شقيق مايكل، دور البطولة، ويشاركه نخبة من النجوم بينهم كولمان دومينجو ونيا لونغ ومايلز تلر، فيما بلغت ميزانية الفيلم نحو 155 مليون دولار، ليعد من أضخم أفلام السيرة الذاتية على الإطلاق.
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