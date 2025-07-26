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تأجيل عرض فيلم سيرة مايكل جاكسون إلى 2026

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مايكل جاكسون
 
السبت، 26-07-2025 04:55 م

الوكيل الإخباري-   أُعلن يوم الجمعة عن تأجيل عرض فيلم "Michael"، الذي يروي سيرة ملك البوب مايكل جاكسون، إلى 24 أبريل 2026، بعد أن كان مقررًا في أكتوبر المقبل، رغم انتهاء تصويره منذ عام 2024.

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ويُنتظر أن يُنظم عرض عالمي خاص يليق بمكانة جاكسون الفنية، فيما أُعيدت كتابة وتصوير بعض المشاهد بسبب قضايا قانونية مرتبطة بمزاعم سابقة تعود إلى عام 1993.


يجسد جعفر جاكسون، ابن شقيق مايكل، دور البطولة، ويشاركه نخبة من النجوم بينهم كولمان دومينجو ونيا لونغ ومايلز تلر، فيما بلغت ميزانية الفيلم نحو 155 مليون دولار، ليعد من أضخم أفلام السيرة الذاتية على الإطلاق.

 

ارم نيوز 

 
 
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