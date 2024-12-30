تاسع حلقات "إكس فاكتور" تضع رحمة رياض في مأزق.. ماذا حدث ؟

الوكيل الإخباري- على رائعة العندليب عبدالحليم حافظ "أنا كل ما أقول التوبة"، افتتح مواهب برنامج "إكس فاكتور"، الحلقة التاسعة بأداء جماعي أبهر الجمهور ولجنة التحكيم.



وفي أجواء مليئة بالحماس، شاركت عضو لجنة التحكيم العراقية رحمة رياض، المتنافسين الستة، على مسرح "إكس فاكتور" بغناء واحدة من أبرز أعمالها "أصعد للكٓمر".

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أداء استثنائي

أطرب المتنافسون آذان الجمهور، في مرحلة المنافسات الفردية المباشرة، حيث أبدع برهم بالأجواء العراقية الأصيلة لأغنية "أول مرة".

وبأداء فني سوري مُميز من عبق صباح فخري، تألق عبدالرحيم الحلبي، بينما واصل السعودي مجيد خالج، تألقه، ما دفع راغب علامة، للقول: "صوتك مهذب، وعمرك 20 سنة، لكن تغني وكأنك فنان عمره 50 سنة".

أما الكويتي ناصر المشاري، فقد قدم أداءً استثنائياً لإحدى أغنيات رحمة رياض، دفع راغب علامة لوصفه بـ "واثق الخطى يمشي ملكاً"، وقالت رحمة، إن أدائه مُتقن وصاحب إحساس عالٍ، وعبر فايز السعيد عن سعادته بالقول "زخرفتها بصوتك".

لحظات صعبة

بعد انتهاء العروض المباشرة، ودخول مرحلة تصويت الجمهور، دخل عضوي فريق رحمة ضياء "حبيبة سليم، وناصر المشاري" في دائرة الخطر بحصولهما على أقل نسبة تصويت، ليضعا لجنة التحكيم أمام خيار واحد لا ثاني له، وهو اضطرارهم لإقصاء أحدهما.

صوت راغب علامة بإقصاء المصرية حبيبة، بينما استبعد فايز السعيد، ناصر المشاري، ليضعا رحمة رياض، في حيرة من أمرها، ومأزق تضطر فيه لاستبعاد أحد أعضاء فريقها.

تسببت هذه اللحظة في غضب رحمة، ورفضها التصويت في البداية، والقول: "وضعتوني بالبرنامج حتى تخرج مواهب للنور وليس لاستبعادها"، لكنها في النهاية أعطت الفرصة لناصر المشاري، واستبعدت حبيبة من المنافسة.

وباستبعاد حبيبة سليم، يتبقى خمسة متنافسين على لقب هذا الموسم من "إكس فاكتور".