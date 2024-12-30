تاسع حلقات "إكس فاكتور" تضع رحمة رياض في مأزق.. ماذا حدث ؟

وفي أجواء مليئة بالحماس، شاركت عضو لجنة التحكيم العراقية رحمة رياض، المتنافسين الستة، على مسرح "إكس فاكتور" بغناء واحدة من أبرز أعمالها "أصعد للكٓمر".
أطرب المتنافسون آذان الجمهور، في مرحلة المنافسات الفردية المباشرة، حيث أبدع برهم بالأجواء العراقية الأصيلة لأغنية "أول مرة".
بعد انتهاء العروض المباشرة، ودخول مرحلة تصويت الجمهور، دخل عضوي فريق رحمة ضياء "حبيبة سليم، وناصر المشاري" في دائرة الخطر بحصولهما على أقل نسبة تصويت، ليضعا لجنة التحكيم أمام خيار واحد لا ثاني له، وهو اضطرارهم لإقصاء أحدهما.
تسببت هذه اللحظة في غضب رحمة، ورفضها التصويت في البداية، والقول: "وضعتوني بالبرنامج حتى تخرج مواهب للنور وليس لاستبعادها"، لكنها في النهاية أعطت الفرصة لناصر المشاري، واستبعدت حبيبة من المنافسة.
وباستبعاد حبيبة سليم، يتبقى خمسة متنافسين على لقب هذا الموسم من "إكس فاكتور".
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