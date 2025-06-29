تامر حسني أمام النيابة.. سر استدعائه "تيك توكر" شهير

في السياق نفسه، ردّت مخرجة الفيلم سارة وفيق على انتقادات الناقد طارق الشناوي، الذي وصف الفيلم بأنه "يفتقر للرؤية الإخراجية"، معتبرة تصريحاته محاولة لركوب التريند.
"ريستارت" من بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، وباسم سمرة، وحقق أكثر من 40 مليون جنيه منذ طرحه في 29 مايو 2025.
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