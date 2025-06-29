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تامر حسني أمام النيابة.. سر استدعائه "تيك توكر" شهير

عمت
تامر حسني
 
الأحد، 29-06-2025 12:38 م

الوكيل الإخباري-  تقدّم الفنان تامر حسني ببلاغ رسمي ضد صانع محتوى على "تيك توك" بتهمة الإساءة والتشهير بفيلمه الجديد "ريستارت"، مؤكدًا أن الفيديوهات المتداولة تحمل إهانة شخصية ولا تندرج ضمن النقد الفني.

في السياق نفسه، ردّت مخرجة الفيلم سارة وفيق على انتقادات الناقد طارق الشناوي، الذي وصف الفيلم بأنه "يفتقر للرؤية الإخراجية"، معتبرة تصريحاته محاولة لركوب التريند.

"ريستارت" من بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، وباسم سمرة، وحقق أكثر من 40 مليون جنيه منذ طرحه في 29 مايو 2025.

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