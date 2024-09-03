تامر حسني يبكي بسبب محمد سامي.. ما القصة؟

الوكيل الإخباري- وجّه المخرج محمد سامي رسالة مؤثرة للفنان تامر حسني، أثنى خلالها على دعمه له في بداياته، وإيمانه بموهبته منذ اللحظة الأولى، لدرجة أنه أسند إليه إخراج مسلسله "آدم" في عام 2011، ليكون باكورة أعماله.

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ونشر سامي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك صورة قديمة جمعته بتامر حسني، وعلّق عليها بسرد قصتهما معاً، مؤكداً أنه سبب كل النجاح الذي هو فيه الآن، قائلاً: "تامر قدم لي كل الدعم والحب والإمكانيات التي جعلتني أثبت موهبتي، في وقت كان من الصعب منح الشباب فرصة لإخراج مسلسل بحجم (آدم)."



وأضاف: "الجميع رفضوا منحي فرصة حقيقية، باستثناء تامر حسني، الذي وقف في ظهري ودعمني حين كانت الظروف كلها ضدي. وأثناء التحضير للمسلسل شعرت أنهم سيتجهون لاستبدالي بمخرج آخر، فقال لي: هذا مسلسلك، ستقدمه وتنجح، وننجح جميعاً معك."



وواصل محمد سامي: "طريقته المتواضعة جعلتني أشعر بقيمتي وأهميتي. لذلك أشهد أمام الله وأمام الجميع أنه متواضع ومهذب ومحترم ومحبوب. وأدعو الله أن يرزق كل الناس بمن يساعدهم على تحقيق أحلامهم كما رزقني بتامر حسني."



من جهته، رد حسني على الرسالة المؤثرة من سامي، مؤكداً أنه بكى بسببها، كاتباً: "يا سامي يا حبيبي، شكراً من كل قلبي على كل حرف خرج من قلبك كتبته في حقي. جعلتني أبكي."



وتابع: "أنا صدقت موهبتك حين كنت صغيراً في السن، ومنذ اليوم الأول سجّلت رقمك على هاتفي باسم (سامي ابني)، لأن إصراري على تقديمك كان بقلب أب وليس صديقاً من سنك. وبالفعل نجحنا في إثبات موهبتك. حتى أعمالي التي أخرجتها بنفسك لها مكانة خاصة لدى جمهوري. ولا يزال لدينا نجاحات أخرى قادمة سوياً."



يُذكر أن محمد سامي وتامر حسني تعاونا حتى الآن في ثلاثة أعمال فنية، هي مسلسل "آدم" وفيلمي "أهواك" و"تصبح على خير".