تامر حسني يتجاهل تصريحات طليقته ويشعل الحفل في السعودية

الوكيل الإخباري- تجاهل الفنان تامر حسني تصريحات طليقته الفنانة بسمة بوسيل الأخيرة حول حياتها معه، وبدلاً من ذلك، نشر عبر حسابه الخاص على "إنستغرام" مقطع فيديو من حفله الأخير الذي أحياه في المملكة العربية السعودية.

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وشهد الحفل حضوراً جماهيرياً ضخماً، حيث قدم تامر حسني مجموعة من الفقرات المتنوعة والاستعراضات على المسرح، وسط تفاعل كبير من الجمهور. كما أداها باقة من أبرز أغانيه مثل "بنت الإيه" و"هي دي"، حيث أظهر قدراته الاستعراضية من خلال رقصات متنوعة أضفت أجواءً حماسية على الحفل.



وكان تامر قد نشر عبر خاصية القصص المصورة على "إنستغرام" صورة للفنانة هنا الزاهد، موجهًا إليها رسالة إشادة ودعم بعد تألقها في مسلسلها الأخير "إقامة جبرية". وكتب تامر في رسالته: "يا هنا إنتي تفوقتي على نفسك لعشر سنين قدام، أحسنتي يا هنا ده المتوقع من نجمة مجتهدة جميلة زيك، ربنا يوفقك دايماً ومليون مبروك ليكي ولكل أبطال العمل".