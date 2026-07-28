تامر حسني يتحدث عن أقرب أغانيه إلى قلبه

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الوكيل الإخباري- كشف الفنان المصري تامر حسني عن ارتباطه الخاص بإحدى أغنياته الأخيرة، مؤكداً أنها "خطفت قلبه" منذ اللحظة الأولى لسماع لحنها وكلماتها، حتى قبل طرحها رسمياً. اضافة اعلان





وأوضح، في منشور عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الأغنية لامست مشاعره منذ مراحل إعدادها داخل الاستوديو، مشيراً إلى أنه حرص على تقديمها بإحساس صادق لتصل إلى الجمهور بنفس الدفء.



وأثار تصريح تامر حسني تفاعلاً واسعاً بين متابعيه، الذين أشادوا بالأغنية وباختياراته الفنية القريبة من مشاعر الجمهور.





