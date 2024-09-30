تامر حسني يثير حيرة الجمهور برسالة غامضة.. ماذا يقصد؟

الوكيل الإخباري- فوجئ جمهور النجم المصري تامر حسني برسالة غامضة نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، دون توضيح المقصود بها.

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وكتب تامر حسني عبر خاصية "ستوري" على إنستغرام: "معادن الناس تظهر في الخصام"، ما أثار تكهنات عديدة بين جمهوره ومتابعيه حول ما إذا كانت متعلقة بحياته الشخصية أم بخلافات فنية وقعت مؤخراً.



وسبق ذلك بساعات منشور لتامر حسني يرد فيه على الأخبار التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي حول تغيير موعد عرض فيلمه الجديد "ريستارت".



وأكد تامر أن موعد عرض الفيلم كما هو معلن عنه من قبل، وهو موسم عيد الفطر، وليس كما أشاع البعض أنه سيعرض في موسم رأس السنة.



وكتب قائلاً: "سمعت من بعض الأخبار أن موعد عرض فيلم (ريستارت) تم تغييره لرأس السنة، أعتقد أنها اجتهادات من بعض المواقع، لأن موعد عرض الفيلم في الحقيقة لم يتغير، ولا يزال موعده الرسمي حتى الآن هو عيد الفطر المقبل بإذن الله".



وكان تامر حسني قد انتهى من تصوير الفيلم الأيام الماضية، حيث نشر عبر حساباته بمواقع التواصل صوراً من احتفال فريق العمل بانتهاء التصوير. وفيلم "ريستارت" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق، وبطولة هنا الزاهد وباسم سمرة وعصام السقا ومحمد ثروت وعدد من النجوم.