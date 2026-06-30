تامر حسني يحقق حضوراً قياسياً في حفل موازين 2026 بالمغرب - صور

واختارت إدارة مهرجان موازين تامر حسني لإحياء حفل الختام تقديرًا لشعبيته الواسعة لدى الجمهور المغربي، حيث شهد الحفل حضورًا جماهيريًا وُصف بأنه الأكبر بين مشاركاته الأربع، متجاوزًا رقمه القياسي السابق.
وعبّر تامر حسني عن سعادته عبر “إنستغرام”، قائلاً إن هذا النجاح يمثل شرفًا كبيرًا له، مشيدًا بمحبة الجمهور المغربي، وموجهًا الشكر للقائمين على تنظيم المهرجان.
ويأتي هذا النجاح بعد سلسلة حفلات ناجحة، أبرزها مشاركته في “ليالي مصر” واحتفالية كأس العالم 2026 في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث قدّم خلالها باقة من أشهر أغانيه وشارك في فقرات وطنية.
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