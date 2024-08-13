تامر حسني يرد على كريم عبد العزيز بعد إشادته بحفله في مهرجان العلمين

نشر تامر حسني عبر خاصية القصص القصيرة في حسابه على Instagram فيديو من لقاء لكريم عبد العزيز وهو يتحدث فيه عن المهرجان، وقال: "برنامج المهرجان وتجهيزات المسارح والجرافيك، أنا لسه متفرج على حفله لحبيبي تامر حسني، وطبعًا كل الأساتذة، حفله حلوة جدًا جدًا، فرحان أن المهرجان كل سنة بيتطور".
وكتب تامر حسني موجهًا الشكر لكريم عبد العزيز، وقال: "والله يا كيمو إنت اللي حبيبي حبيبي حبيبي، وشكرًا لتقديرك يا محترم يا كبير، ومستنيين كل شغلك العظيم".
وأحيا تامر حسني حفلاً ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين، الجمعة 26 يوليو.
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