تامر حسني يرد لأول مرة على جدل الصدارة مع عمرو دياب

11:38 ص

الوكيل الإخباري- رد تامر حسني لأول مرة على الجدل مع عمرو دياب حول تصدر الاستماع بعد طرح ألبوماتهما، مؤكدًا خلال مهرجان موازين في المغرب أن ترتيب المنصات يتغير باستمرار حسب توقيت الإصدارات، وأن الأمر طبيعي بين الفنانين. اضافة اعلان





وأوضح أنه احتفل بتصدره سابقًا دون التقليل من الآخرين احترامًا لهم، مشددًا على أن لكل فنان طريقة في الاحتفال بنجاحه.



واختتم بتأكيد احترامه لعمرو دياب واعتباره فنانًا كبيرًا تعلّم منه، وأن العلاقة بينهما تقوم على الاحترام المتبادل.





