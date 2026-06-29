تامر حسني يرد لأول مرة على جدل الصدارة مع عمرو دياب

وأوضح أنه احتفل بتصدره سابقًا دون التقليل من الآخرين احترامًا لهم، مشددًا على أن لكل فنان طريقة في الاحتفال بنجاحه.
واختتم بتأكيد احترامه لعمرو دياب واعتباره فنانًا كبيرًا تعلّم منه، وأن العلاقة بينهما تقوم على الاحترام المتبادل.
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