تامر حسني يطمئن جمهوره على وضعه الصحي ويوجه رسالة لشيرين

الوكيل الإخباري- كشف الفنان المصري تامر حسني عن تحسن حالته الصحية بعد خضوعه لجراحة دقيقة لاستئصال جزء من الكلى في برلين نهاية 2025، مؤكّدًا أنه أصبح في وضعية جيدة ويواصل التعافي تدريجيًا.

وأعرب تامر عن تقديره لجمهوره على دعمهم الكبير خلال فترة مرضه، معتبرًا أن هذا الدعم ساهم في تسريع تعافيه. كما وجّه رسالة دعم لصديقته الفنانة شيرين عبد الوهاب، متمنيًا لها الشفاء والعودة إلى جمهورها بصحة جيدة.



تامر غاب عن الساحة الفنية لأسابيع بسبب حالته الصحية، لكنه بدأ بداية 2026 بالعودة لمزاولة نشاطاته الفنية تدريجيًا.