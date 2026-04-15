تامر حسني يكشف كواليس ألبومه مع شيرين عبدالوهاب

الوكيل الإخباري- استعاد الفنان تامر حسني ذكريات بداياته الفنية مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام".





ونشر تامر صورة البوستر الرسمي لألبوم "تامر وشيرين"، وعلّق قائلاً: "التاريخي ده، ألبوم تامر وشيرين، للي مش عارف، دي كانت بدايتي أنا وشيرين، وده أول ألبوم لينا".



وأضاف أن كل واحد منهما قدّم نصف الألبوم، بواقع 4 أغانٍ منفردة لكل منهما، إلى جانب أغنيتين جمعتهما معاً، هما "لو خايفة" و"لو كنت نسيت".



ووجّه تامر تحية خاصة للمنتج نصر محروس، قائلاً إنه الشخص الذي اختارهما من بين الجميع لتقديمهما في ألبوم واحد، واصفاً إياه بأنه "أسطورة الإنتاج المصري والعربي"، قبل أن يتساءل: "مين فيكوا بقى حضر الوقت ده أو سمع عنه؟".



ومن جهة أخرى، علم "نيوز رووم" أن تامر حسني تعاقد مع "MBC مصر" لعرض مسلسله الجديد في رمضان 2027، بعدما كان قد دخل في مفاوضات سابقة مع إحدى شركات الإنتاج الكبرى، قبل أن يعتذر أخيراً.









