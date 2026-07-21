تامر حسني يكشف مقطعاً من أغنيته الجديدة "ما تيجي" - فيديو

ولاقى المقطع تفاعلاً واسعاً من المتابعين، الذين عبّروا عن حماسهم للأغنية والألبوم المنتظر، المقرر طرحه خلال موسم صيف 2026، ويضم أعمالاً بالتعاون مع نخبة من الشعراء والملحنين.
ما تيجي من ألبوم مش هتكرر ⛱️🌊— Tamer Hosny (@tamerhosny) July 20, 2026
soon pic.twitter.com/mn6LfuP0wv
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