تامر حسني يكشف مقطعاً من أغنيته الجديدة "ما تيجي" - فيديو

الوكيل الإخباري- شوّق الفنان المصري تامر حسني جمهوره لأغنية جديدة بعنوان "ما تيجي" من ألبومه المرتقب "مش هتكرر"، عبر نشر مقطع ترويجي على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.



ولاقى المقطع تفاعلاً واسعاً من المتابعين، الذين عبّروا عن حماسهم للأغنية والألبوم المنتظر، المقرر طرحه خلال موسم صيف 2026، ويضم أعمالاً بالتعاون مع نخبة من الشعراء والملحنين.

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