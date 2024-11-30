تامر حسني يلجأ للقضاء بسبب منشور مزيف

المنشور المتداول والمنسوب لتامر حسني يدّعي أنه يناشد الجمهور التبرع لإحدى الحملات الخيرية، مع وضع أرقام هواتف لاستقبال التبرعات، مع الإشارة إلى أن الحملة مضمونة ويقودها الفنان شخصيًا لمساعدة المحتاجين.
من جانبه، أوضح تامر حسني عبر خاصية القصص القصيرة على إنستغرام، أن من كتب هذا المنشور ووضع هذه الأرقام شخص كاذب ومنتحل لصفته، مؤكدًا أنه لم يكتب هذا الكلام ولا علاقة له بتلك الحملة، التي لا يدري إن كانت حقيقية أم مزيفة.
وأضاف:"أنا غير مسؤول عن أي منشور خارج حساباتي الرسمية، وسأتخذ إجراءً قانونيًا ضد من فبرك هذا المنشور. ويا ليته تواصل معي منذ البداية، فلم أكن لأتردد في دعم مثل هذه الحملات، إن كانت حقيقية وموثوقة."
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