تامر حسني يهاجم عمرو دياب بسبب ترتيب الألبومات - صورة

الوكيل الإخباري- أعرب الفنان المصري تامر حسني عن غضبه من زميله عمرو دياب، دون أن يسميه مباشرة، بعدما نشر الأخير عبر "ستوري" إنستغرام صورة توحي بأن ألبوم تامر جاء في المركز الرابع.

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وفي رسالة كتبها عبر خاصية الستوري، قال تامر: "مش غريبة شوية لما الفنان الكبير اللي بحبه وبقدّره، ينزل صورتي ويشير إني رقم 4، وهو عارف إني مش كده؟"، مؤكدًا أن ألبومه احتل المرتبة الأولى على تريند يوتيوب منذ اليوم الأول لإصداره.



وأضاف: "الترتيب بيتغير كل شوية، وده بيحصل معايا ومع كل الزملاء لما ينجحوا، بس الغريب هو التلميح المتعمد".



ورغم أن تامر لم يذكر اسم عمرو دياب صراحة، فإن الفيديو المرفق تضمّن صورة الأخير، في تصعيد جديد لما يبدو أنه توتر غير معلن بين النجمين.



