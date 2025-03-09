تامر حسني يهنئ مي عز الدين على نجاح مسلسل "قلبي ومفتاحه"

الوكيل الإخباري- هنأ الفنان تامر حسني الفنانة مي عز الدين على نجاح مسلسلها "قلبي ومفتاحه"، الذي يعرض في موسم دراما رمضان الحالي. وشارك تامر عبر حسابه على "إنستغرام" بوستر المسلسل، معبرًا عن سعادته بالعمل وتهنئته لها وللفنان آسر ياسين على أدائهما الرائع في المسلسل. كما أضاف: "مسلسل جميل بجد ألف ألف مبروك ليكوا ولكل الأبطال حبايب قلبي وللمخرج الكبير تامر محسن".

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ومن جانبها، أعادت مي عز الدين نشر رسالة تامر عبر حسابها، وعلقت عليها قائلة: "الله يبارك فيك يا عشرة العمر يا أغلى الناس".



مسلسل "قلبي ومفتاحه" من تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن. تدور القصة حول شخصية "محمد عزت" الذي يجد نفسه في علاقة مع "ميار"، التي تعرضت للطلاق ثلاث مرات، ويواجهان صراعات قانونية وعاطفية تؤثر في حياتهما.