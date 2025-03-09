تامر حسني يهنئ مي عز الدين على نجاح مسلسل "قلبي ومفتاحه"

ومن جانبها، أعادت مي عز الدين نشر رسالة تامر عبر حسابها، وعلقت عليها قائلة: "الله يبارك فيك يا عشرة العمر يا أغلى الناس".
مسلسل "قلبي ومفتاحه" من تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن. تدور القصة حول شخصية "محمد عزت" الذي يجد نفسه في علاقة مع "ميار"، التي تعرضت للطلاق ثلاث مرات، ويواجهان صراعات قانونية وعاطفية تؤثر في حياتهما.
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