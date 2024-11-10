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تامر حسني يوجه رسالة لأيمن العلي

أيمن العلي ووالدته
أيمن العلي ووالدته
الأحد، 10-11-2024 10:06 م

الوكيل الإخباري-   وجه الفنان المصري تامر حسني رسالة للناشط الاردني ايمن العلي عقب ظهوره الاخير وقد بدا متعباً  بسبب مرض السرطان .

وكتب تامر حسني تعليقا على صورة العلي: "حبيبي يا ايمن لسه عارف حالا الموضوع .. انشف يا بطل قدها ونص ان شاء الله بكرة حتخف وتقوم بالف سلامة اعرف ناس كتير والله والله وصلوا لاصعب من كده وخفوا  ودلوقتي زي الفل .. يلا ياحبيبي خليك فولاذي وقوي وقول لنفسك انا هرجع احسم من الاول وربنا بيختبر صبري  وايماني وقول من قلبك من جوه من جوه قلبك الحمدلله يارب وارضى من قلبك بكل اختبار ومحنه وربنا هيفرح قلبك قريب ويفرح اهلك يارب يا حبيبي كلنا جانبك وانا رغم اني مكنتش اعرفك  بس اعتبرني اخوك في اي شيء تحتاجه عايز اسأل عليك بالتليفون ابعتلي رقمك  على الخاص بعد اذنك .. ربنا يشفيك ياحبيبي🤲🏻❤️"


وكان الشاب ايمن العلي قد شارك متابعيه عبر حسابه الخاص على انستجرام صورة برفقة والدته وقد بدا هزيلا بسبب المرض حيث لاقت صورته تفاعلاً كبيراً من مختلف أنحاء العالم العربي بالدعاء له بالشفاء.

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