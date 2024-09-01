تامر حسني يوقف تصوير فيلمه لإنقاذ فتاة

الوكيل الإخباري- فوجئ العاملون في فيلم "ريستارت" بالنجم تامر حسني يجري فجأة تاركًا التصوير ويتجه نحو فتاة ويقوم بمساعدتها ، ويصرخ مطالبًا بإيقاف التصوير .

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المشهد التلقائي لتامر استرعى انتباه الموجودين ليكتشفوا أن الفتاة تعرضت لموقف محرج خلال تصوير أحد مشاهد الفيلم، فما كان من تامر بعد ملاحظته ما حدث إلا أن جرى نحو الفتاة ليساعدها ، وطالب بوقف التصوير .



يُذكر أن تامر حسني قارب على إنهاء تصوير فيلمه الجديد "ريستارت"، المقرر الانتهاء من تصويره بشكل نهائي الأسبوع المقبل، ليتسنى عرضه خلال الفترة المقبلة.



