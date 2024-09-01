 
الأحد 2024-09-01 10:58 ص
 

 

تامر حسني يوقف تصوير فيلمه لإنقاذ فتاة

تامر حسني
تامر حسني
الأحد، 01-09-2024 08:41 ص

الوكيل الإخباري-   فوجئ العاملون في فيلم "ريستارت" بالنجم تامر حسني يجري فجأة تاركًا التصوير ويتجه نحو فتاة ويقوم بمساعدتها ، ويصرخ مطالبًا بإيقاف التصوير .

اضافة اعلان


المشهد التلقائي لتامر استرعى انتباه الموجودين ليكتشفوا أن الفتاة تعرضت لموقف محرج خلال تصوير أحد مشاهد الفيلم،  فما كان من تامر بعد ملاحظته ما حدث إلا أن جرى نحو الفتاة  ليساعدها ، وطالب بوقف التصوير .


يُذكر أن تامر حسني قارب على إنهاء تصوير فيلمه الجديد "ريستارت"، المقرر الانتهاء من تصويره بشكل نهائي الأسبوع المقبل، ليتسنى عرضه خلال الفترة المقبلة.


 

لها

 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من عمليات الجرف

فلسطين بلدية جنين: الاحتلال جرف 70% من شوارع المدينة

عمال يصوبون أوضاعهم | البيان

عربي ودولي الإمارات توفر فرص عمل لمخالفي الإقامة

اقتحامات المسجد الأقصى

فلسطين مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

تعبيرية

منوعات قناع ذكي يحلل الأنفاس

غزة

فلسطين شهيدان و6 مصابين بمدينة غزة

ت

أخبار الشركات للسنة الثانية على التوالي بنك الأردن يدعم مشروع الحقيبة المدرسية بالتعاون مع جمعية قوافل الخير للإغاثة والتنمية

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية الضمان يمدد العمل بقرار إلغاء فائدة تقسيط المديونية حتى نهاية العام

تعبيرية

عربي ودولي هزة أرضية في الإمارات



 


الأكثر مشاهدة