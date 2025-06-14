تامر عاشور يثير القلق حول حالته الصحية بعد ظهوره ممسكاً بعكاز - فيديو

الوكيل الإخباري- شارك الفنان المصري تامر عاشور في حفل بالكويت للمرة الأولى إلى جانب النجم تامر حسني، وذلك في أولى حفلات النجمين بعد مرورهما بأزمتين كبيرتين حيث خضع عاشور لعملية الرباط الصليبي في قدمه ، فيما يمر حسني بأزمة إصابة نجله بوعكة صحية وإجرائه عمليتين جراحيتين.



وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، مقطع فيديو لتامر عاشور قبل صعوده الى مسرح حفله في الكويت، ظهر فيه وهو يستند على عصا، بعد إجراء عملية الرباط الصليبي.

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