تامر عاشور يثير القلق حول حالته الصحية بعد ظهوره ممسكاً بعكاز - فيديو

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، مقطع فيديو لتامر عاشور قبل صعوده الى مسرح حفله في الكويت، ظهر فيه وهو يستند على عصا، بعد إجراء عملية الرباط الصليبي.
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