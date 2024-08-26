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تتويج سلمى علي بلقب ملكة جمال مصر 2024

ملكة جمال مصر 2024
ملكة جمال مصر 2024
الإثنين، 26-08-2024 02:50 م

الوكيل الإخباري-   تصدرت صور الشابة المصرية سلمى علي ترند "إكس" بعد تتويجها بلقب ملكة جمال مصر 2024، فيما حصلت فرح حازم على لقب ملكة جمال مصر للمراهقات 2024.

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وتفوقت سلمى في حفل التتويج على 22 متسابقة تنافسن أمام لجنة التحكيم، بعد تصفيات امتدت لعدة أسابيع. وهنأ الحساب الرسمي لملكات الجمال بمصر على "إنستغرام" سلمى قائلاً: "ألف مبروك للرائعة سلمى علي على تتويجها ملكة جمال مصر 2024 يوم أمس. لقد أثمرت جهودك الكبيرة وتفانيك وأناقتك، واستحقيت هذا اللقب بكل جدارة. هذه فقط بداية لرحلة رائعة قادمة". وسرعان ما لاقى المنشور تفاعلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لتتصدر صور سلمى ترند المنصات.


وشهد الحفل الختامي حضور كوكبة من النجوم والفنانين الذين شكلوا لجنة التحكيم، مثل الدكتورة أمل رزق، رئيسة المسابقة، والفنانة حورية فرغلي، والكاتبة والإعلامية ياسمين الخطيب، والفنانة وملكة جمال مصر 2009 إلهام وجدي.

 

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