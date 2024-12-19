تتويج فرقة 'Mandalab' بلقب 'Arabs Got Talent'

الوكيل الإخباري- أسدل برنامج المواهب العربي "آربز غوت تالنت Arabs Got Talent"، الستار على موسمه السابع، بفوز فرقة "Mandalab" الاستعراضية المكونة من مجموعة فتيات بلقب المسابقة وجائزتها.



وشهدت الحلقة الختامية من البرنامج، الكثير من المفاجآت والعروض

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12 فرقة متنافسة

تنافس على لقب المسابقة في يومها الختامي 12 فرقة من دول مختلفة، أبرزها فريق "Inspire Dance" المصري، و"سارة وسمير"، ويحيى الزغبي من تونس، و"كورال نجد" السعودي، ونيو من لبنان، الذي أشعل مسرح المسابقة بعرض توازن وتركيز مليء بالحماس.

وبعد أدائهم الذي أثار إعجاب الجمهور، وجه عضو لجنة التحكيم باسم يوسف سؤاله إلى فرقة "سارة وسمير"، حول مدى لعبهما "التايكوندو"، لتفاجئه سارة بأنها حاصلة على لقب أسرع فتاة بالعالم في الركلات الجانبية، ودخلت موسعة غينيس مرتين.



مفاجأة

بدورها، فاجأت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، عضو لجنة تحكيم المسابقة، جمهورها بأغنية جديدة على مسرح "آربز غوت تالنت"، أشعلت خلالها حماس الجمهور وتصفيق لجنة التحكيم.

جائزة

قبل الإعلان عن الفرقة الفائزة بلقب الموسم السابع، حرص جميع المتنافسين الـ 12، على التجمع حول سيارة ماركة "نيسان" التي ستحصل عليها الفرقة الفائزة، والتقطوا الصور التذكارية بداخلها.

قدمت فرقة Mandalab" العرض الأخير في نهائيات المسابقة، حيث أبهرت الجمهور ولجنة التحكيم، لتحصل في الختام على لقب الموسم السابع بتصويت الجمهور، وجائزة مالية قدرها 250 ألف ريال سعودي، بجانب السيارة.

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