تتويج فرقة 'Mandalab' بلقب 'Arabs Got Talent'

وشهدت الحلقة الختامية من البرنامج، الكثير من المفاجآت والعروض
12 فرقة متنافسة
تنافس على لقب المسابقة في يومها الختامي 12 فرقة من دول مختلفة، أبرزها فريق "Inspire Dance" المصري، و"سارة وسمير"، ويحيى الزغبي من تونس، و"كورال نجد" السعودي، ونيو من لبنان، الذي أشعل مسرح المسابقة بعرض توازن وتركيز مليء بالحماس.
مفاجأة
بدورها، فاجأت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، عضو لجنة تحكيم المسابقة، جمهورها بأغنية جديدة على مسرح "آربز غوت تالنت"، أشعلت خلالها حماس الجمهور وتصفيق لجنة التحكيم.
قبل الإعلان عن الفرقة الفائزة بلقب الموسم السابع، حرص جميع المتنافسين الـ 12، على التجمع حول سيارة ماركة "نيسان" التي ستحصل عليها الفرقة الفائزة، والتقطوا الصور التذكارية بداخلها.
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