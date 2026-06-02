تحديد موعد ومكان تشييع جنازة سهام جلال

الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة منة جلال عن تفاصيل تشييع جثمان الفنانة الراحلة سهام جلال، بعد إعلان وفاتها إثر أزمة صحية مفاجئة، وسط حالة من الحزن في الوسط الفني. اضافة اعلان





وأوضحت منة جلال، عبر حسابها على "فيسبوك"، أن صلاة الجنازة ستُقام اليوم عقب صلاة الظهر في مسجد حسن الشربتلي، داعيةً للراحلة بالرحمة والمغفرة.



ومن المتوقع أن تشهد مراسم التشييع حضور أفراد أسرة الفنانة الراحلة وعدد من الفنانين وأصدقائها المقربين، إلى جانب محبيها الذين عبّروا عن حزنهم الكبير عقب انتشار خبر الوفاة.









