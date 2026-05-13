تحرك رسمي ضد مسلسل مصري

الوكيل الإخباري- تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر شكوى مقدمة من مكتب الفرنساوي للمحاماة والاستشارات القانونية ضد مسلسل "قانون الفرنساوي"، تضمنت اتهامات بالإساءة إلى مهنة المحاماة، إلى جانب التعدي على العلامة التجارية المسجلة باسم المكتب.





وقررت لجنة الشكاوى بالمجلس إحالة الشكوى إلى لجنة الدراما برئاسة ماجدة موريس، لدراسة ما ورد فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق اللوائح المنظمة.



ويأتي هذا التحرك ضمن الدور الرقابي للمجلس، لا سيما فيما يتعلق بمتابعة المحتوى المعروض عبر المنصات الرقمية والقنوات المختلفة، والتأكد من التزام الأعمال الفنية والإعلامية بالمعايير المهنية وعدم الإساءة إلى المهن أو المؤسسات.



ومن المقرر أن تبدأ لجنة الدراما خلال الأيام المقبلة مراجعة حلقات المسلسل والاطلاع على تفاصيل الشكوى، تمهيدًا لإصدار توصياتها النهائية، سواء بحفظ الشكوى أو اتخاذ إجراءات أخرى في حال ثبوت وجود مخالفة.



ويحظى مسلسل "قانون الفرنساوي" باهتمام جماهيري منذ الإعلان عنه، خاصة أنه يجمع الفنان عمرو يوسف بعدد من النجوم، في عمل يدور في إطار قانوني واجتماعي يتناول عالم المحاماة وما يرتبط به من قضايا وصراعات إنسانية ومهنية.





