تحضيرات سرية لعودة منتظرة.. ماذا تُخفي شيرين؟

وكشفت مصادر مقربة منها أنها تتبع نظاماً غذائياً صارماً لاستعادة لياقتها والظهور بأفضل صورة أمام جمهورها، بالتزامن مع تكثيف التحضيرات الفنية للحفل.
كما انتهت شيرين من تسجيل عدد من الأغنيات الجديدة، وتستعد لطرحها قبل موعد الحفل، إلى جانب تعاونها مع شعراء وملحنين سبق أن عملت معهم، فضلاً عن انضمام أسماء جديدة إلى فريقها الفني.
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