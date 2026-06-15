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تحضيرات سرية لعودة منتظرة.. ماذا تُخفي شيرين؟

ثصب
شيرين عبد الوهاب
 
الإثنين، 15-06-2026 01:02 م

الوكيل الإخباري-   تواصل الفنانة شيرين عبد الوهاب استعداداتها لإحياء حفلها الغنائي المرتقب في الساحل الشمالي يوم 7 أغسطس/آب المقبل.

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وكشفت مصادر مقربة منها أنها تتبع نظاماً غذائياً صارماً لاستعادة لياقتها والظهور بأفضل صورة أمام جمهورها، بالتزامن مع تكثيف التحضيرات الفنية للحفل.


كما انتهت شيرين من تسجيل عدد من الأغنيات الجديدة، وتستعد لطرحها قبل موعد الحفل، إلى جانب تعاونها مع شعراء وملحنين سبق أن عملت معهم، فضلاً عن انضمام أسماء جديدة إلى فريقها الفني.

 
 


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