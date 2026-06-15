تحضيرات سرية لعودة منتظرة.. ماذا تُخفي شيرين؟

الوكيل الإخباري- تواصل الفنانة شيرين عبد الوهاب استعداداتها لإحياء حفلها الغنائي المرتقب في الساحل الشمالي يوم 7 أغسطس/آب المقبل.

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وكشفت مصادر مقربة منها أنها تتبع نظاماً غذائياً صارماً لاستعادة لياقتها والظهور بأفضل صورة أمام جمهورها، بالتزامن مع تكثيف التحضيرات الفنية للحفل.