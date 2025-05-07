تحقيق وضرب... الشيف أنطوان يكشف ما حصل معه في بلدٍ عربيّ

الوكيل الإخباري- كشف الشيف اللبناني أنطوان عن واقعة سابقة تعرض خلالها للتوقيف والتحقيق في العراق، بسبب شكوك أمنية بارتباطه بالمخابرات السورية. وأوضح أنه كان يتنقل بين العراق وسوريا، ما أثار الريبة حوله حينها، قائلاً: "رحنا نشرب فنجان شاي، وصرنا بالتحقيق وشوية ضرب، وبعدين طلعنا براءة".

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وأضاف أن الشكوك دارت حول نقله معلومات بين حزبي البعث في العراق وسوريا، مشيرًا إلى أن الحادثة وقعت قبل أن يصبح معروفًا.