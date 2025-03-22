تحولات مفاجئة ومفاجآت غير متوقعة في الحلقة الجديدة من "فهد البطل"

الوكيل الإخباري- شهدت الحلقة 21 من مسلسل "فهد البطل" أحداثًا مشوقة ومليئة بالتحولات المفاجئة التي رفعت من مستوى الإثارة. بدأت الحلقة بمواجهة فهد لعدد من التحديات الجديدة، أبرزها مواجهة فايزة الشبح في اللحظات الأخيرة، مما جعل الحلقة تتصاعد بشكل غير متوقع.

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في البداية، فهد زار راوية ليؤكد لها أنه انتقم من شامل وأعاد لها حقّها، مما منحها الطمأنينة. في المقابل، حاولت كناريا إقناعه بالتراجع عن فكرة الانتقام من عمه، لكنه تمسك بخطته ورفض العودة عنها.



أما المفاجأة الكبرى فكانت من ولاء، شقيقة كناريا، التي اعترفت لفهد بحبها له، واتهمت أختها بأنها سرقته منها. لكن رد فهد كان قاسيًا، حيث قال لها إنها بمثابة أخته الصغيرة وطلب منها نسيان الموضوع، ما أصاب ولاء بالصدمة وجعلها تقرر الانتقام منه.



وفي تطور آخر، اكتشفت كناريا أنها حامل، لكنها قررت إخفاء الخبر عن فهد لتفاجئه في وقت لاحق. بينما كانت عجيبة تأمر مساعد غلاب بشراء مادة الزرنيخ، ما جعل فهد يشك في دوافعها. وعندما أخبرت كناريا فهد بحملها، شعر بقلق كبير، ليس فقط من المفاجأة، ولكن من المخاطر المستقبلية.



وفي مفاجأة أخرى، جاء خبر حمل كناريا إلى بدارة، زوجة حيدر شقيق شامل، التي اتخذت قرارًا غامضًا لم تكشف تفاصيله بعد.

أما في مجال العمليات، فخطط فهد لإخفاء شحنة المخدرات داخل براميل مخلل للتخفي، لكن نادر وتوفيق حذّرواه من أن عمرو الجارحي أصبح على علم بهويته، ما دفعه للاختفاء لبعض الوقت.



لكن المفاجأة الأعظم كانت عندما اكتشف فهد أن آسيا حامل منه، ليصاب بالصدمة ويعجز عن تصديق الأمر، بينما حاول توفيق إقناعه بأن الأزمة قد تتحول إلى فرصة. ورغم غضبه، قرر فهد الاستمرار في التعاون مع توفيق.



وفي مشهد آخر، زارت ولاء فايزة الشبح وأخبرتها بأنها وجدت هاتف ضياء في دولاب فهد، ما دفع فايزة للتحرك بسرعة.



نهاية الحلقة كانت مليئة بالإثارة، حيث تعرض فهد ونادر لهجوم مفاجئ من مجموعة مسلحة استولت على شحنة المخدرات، مما تسبب في خسارة كبيرة أغضبت توفيق. وبدأ فهد يشك في أن السماحي هو الخائن. لكن الأحداث كشفت لاحقًا أن كل ما جرى كان بتخطيط من فايزة الشبح.



في المشهد الأخير، التقى فهد بفايزة الشبح ليطمئن على سير الأمور، لكنها فاجأته بإظهار هاتف ضياء له، ثم رفعت المسدس في وجهه، ليترك المشهد في نهاية الحلقة الجمهور في ترقب لما سيحدث في الحلقة القادمة.

et بالعربي