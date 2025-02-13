تخفيف حكم السجن على سعد الصغير في قضية المخدرات

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على سعد الصغير فور وصوله على متن رحلة قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد العثور بحوزته على سجائر إلكترونية تحتوي على سائل مخدر.
وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن المادة المضبوطة تحتوي على جوهر الحشيش المخدر، في حين أكدت الفحوصات تعاطيه الحشيش والترامادول. وخلال التحقيقات، استمعت النيابة إلى شهادة عدد من العاملين في مطار القاهرة الذين أكدوا أن جهاز الأشعة كشف عن وجود مواد مشبوهة داخل حقائب المتهم.
كانت محكمة الجنايات قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بالسجن 3 سنوات وتغريمه 30 ألف جنيه، قبل أن يتم تخفيف العقوبة إلى 6 أشهر مع تأكيد براءته من تهمة حيازة الترامادول.
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