تخليداً لأيقونة بوليوود.. إطلاق برج جديد باسم شاروخان في دبي

البرج، الذي سيقام على شارع الشيخ زايد بارتفاع 55 طابقًا ومساحة مبنية تتجاوز مليون قدم مربعة، يقدم مزيجًا من الفخامة والابتكار مع أسعار تبدأ من 475 ألف دولار، ويضم أكثر من 40 مرفقًا فاخرًا منها مسبح بانورامي، ومهبط لسيارات الأجرة الجوية، وصالات أعمال خاصة.
وأعرب شاروخان عن فخره بالمشروع، معتبرًا أن رؤية معلم في دبي يحمل اسمه "تجربة مدهشة ومتواضعة"، فيما أكد ساجان أن المشروع يجسد رحلة نجاح مشتركة.
ويعتمد البرج خطة الدفع الشهرية بنسبة 1% التي تشتهر بها دانوب، في خطوة تهدف لتسهيل الاستثمار العقاري الفاخر.
وتعد دانوب بروبرتيز من أبرز شركات التطوير العقاري في الإمارات، بإجمالي 40 مشروعًا أُنجز منها 18 حتى الآن.
-
أخبار متعلقة
-
مروة صبري تعتذر رسمياً لدينا الشربيني بعد أزمة تصريحاتها الأخيرة
-
تطور جديد.. أول رد قانوني من محمد رمضان على حكم حبسه عامين
-
بعد عقدين من تعاونهما الأول.. أحمد السقا وياسمين عبد العزيز في فيلم سينمائي جديد
-
في لحظة واحدة.. انتحار أشهر توأمتين في ألمانيا
-
تطورات الحالة الصحية لتامر حسني
-
حلا شيحة تدافع عن صديقتها دينا الشربيني: "اتقوا الله"
-
تعاطف مع محمد فضل شاكر أثناء بكائه في موسم الرياض – فيديو
-
هذا ما فعله وائل جسار مع أحد ذوي الاحتياجات الخاصة خلال حفله - فيديو