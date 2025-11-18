تخليداً لأيقونة بوليوود.. إطلاق برج جديد باسم شاروخان في دبي

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة دانوب بروبرتيز إطلاق برج تجاري جديد في دبي يحمل اسم نجم بوليوود شاروخان تحت مسمى "Shahrukhz by Danube"، وذلك خلال حفل ضخم في مومباي بحضور النجم العالمي ورئيس مجموعة دانوب ريزوان ساجان.

اضافة اعلان



البرج، الذي سيقام على شارع الشيخ زايد بارتفاع 55 طابقًا ومساحة مبنية تتجاوز مليون قدم مربعة، يقدم مزيجًا من الفخامة والابتكار مع أسعار تبدأ من 475 ألف دولار، ويضم أكثر من 40 مرفقًا فاخرًا منها مسبح بانورامي، ومهبط لسيارات الأجرة الجوية، وصالات أعمال خاصة.



وأعرب شاروخان عن فخره بالمشروع، معتبرًا أن رؤية معلم في دبي يحمل اسمه "تجربة مدهشة ومتواضعة"، فيما أكد ساجان أن المشروع يجسد رحلة نجاح مشتركة.



ويعتمد البرج خطة الدفع الشهرية بنسبة 1% التي تشتهر بها دانوب، في خطوة تهدف لتسهيل الاستثمار العقاري الفاخر.



وتعد دانوب بروبرتيز من أبرز شركات التطوير العقاري في الإمارات، بإجمالي 40 مشروعًا أُنجز منها 18 حتى الآن.